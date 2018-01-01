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    Біля Індонезії затонув човен з пасажирами: восьмеро загиблих

    В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти
    Біля берегів індонезійського острова Борнео перекинувся швидкісний моторний човен з 48 людьми на борту. В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевих рятувальників. Як повідомляється, в результаті катастрофи 13 осіб вважаються зниклими безвісти,
    • Сьогодні, 04:30
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    В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти

    Біля берегів індонезійського острова Борнео перекинувся швидкісний моторний човен з 48 людьми на борту.

    В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевих рятувальників.

    Як повідомляється, в результаті катастрофи 13 осіб вважаються зниклими безвісти, інші врятовані.

    Наголошується, що серед загиблих двоє дітей.

    Човен плив з міста Танджунгселор, який розташований на східному узбережжі острова Калімантан, в Тарган (місто на однойменному острові біля східних берегів Калімантану).

    Місцеві ЗМІ також повідомляють, що човен міг бути перевантажений.

    Як передає Xinhua, за словами представника місцевої служби порятунку, човен Anugrah Express зіткнувся з колодою, яка пливла у воді, через що і затонув.

    «Вісім людей загинули... Йде операція з пошуку і порятунку десятків зниклих людей», - повідомив агентству представник служби порятунку.

    За даними агентства, серед пасажирів човна було шестеро дітей.

    катастрофа Індонезія
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