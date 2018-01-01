Біля Індонезії затонув човен з пасажирами: восьмеро загиблих

В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти

Біля берегів індонезійського острова Борнео перекинувся швидкісний моторний човен з 48 людьми на борту.

В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевих рятувальників.

Як повідомляється, в результаті катастрофи 13 осіб вважаються зниклими безвісти, інші врятовані.

Наголошується, що серед загиблих двоє дітей.

Човен плив з міста Танджунгселор, який розташований на східному узбережжі острова Калімантан, в Тарган (місто на однойменному острові біля східних берегів Калімантану).

Pergantian Tahun 2018 : Kecelakaan Speed Boat Tewaskan 5 Orang Di Tanjung Selor Kalimantan https://t.co/I7nPVdf0C8 pic.twitter.com/W5mLx1QniG — otobalancing.net (@priyo_verza) 1 січня 2018 р.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що човен міг бути перевантажений.

Як передає Xinhua, за словами представника місцевої служби порятунку, човен Anugrah Express зіткнувся з колодою, яка пливла у воді, через що і затонув.

Kapal cepat Anugerah Ekspress tenggelam di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (1/1). Dikabarkan 8 orang tewas dan sejumlah orang dinyatakan masih hilang. Klik https://t.co/hoCvVooewl #currentaffairs #VisuallyYours pic.twitter.com/tWGRWLAU6L — VisualTVdotLive (@VisualTVdotLive) 1 січня 2018 р.

«Вісім людей загинули... Йде операція з пошуку і порятунку десятків зниклих людей», - повідомив агентству представник служби порятунку.

За даними агентства, серед пасажирів човна було шестеро дітей.