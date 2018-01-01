Біля Індонезії затонув човен з пасажирами: восьмеро загиблих
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В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти
В результаті загинули щонайменше вісім осіб, більше десяти пропали безвісти.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевих рятувальників.
Як повідомляється, в результаті катастрофи 13 осіб вважаються зниклими безвісти, інші врятовані.
Наголошується, що серед загиблих двоє дітей.
Човен плив з міста Танджунгселор, який розташований на східному узбережжі острова Калімантан, в Тарган (місто на однойменному острові біля східних берегів Калімантану).
Pergantian Tahun 2018 : Kecelakaan Speed Boat Tewaskan 5 Orang Di Tanjung Selor Kalimantan https://t.co/I7nPVdf0C8 pic.twitter.com/W5mLx1QniG— otobalancing.net (@priyo_verza) 1 січня 2018 р.
Місцеві ЗМІ також повідомляють, що човен міг бути перевантажений.
Як передає Xinhua, за словами представника місцевої служби порятунку, човен Anugrah Express зіткнувся з колодою, яка пливла у воді, через що і затонув.
Video: Speedboat Terbalik di Tanjung Selor, 8 Orang Tewas https://t.co/5heZAtGCsQ pic.twitter.com/ZFK8eNiqfw— detikcom (@detikcom) 1 січня 2018 р.
Kapal cepat Anugerah Ekspress tenggelam di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (1/1). Dikabarkan 8 orang tewas dan sejumlah orang dinyatakan masih hilang. Klik https://t.co/hoCvVooewl #currentaffairs #VisuallyYours pic.twitter.com/tWGRWLAU6L— VisualTVdotLive (@VisualTVdotLive) 1 січня 2018 р.
«Вісім людей загинули... Йде операція з пошуку і порятунку десятків зниклих людей», - повідомив агентству представник служби порятунку.
За даними агентства, серед пасажирів човна було шестеро дітей.