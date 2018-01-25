Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є загиблі і поранені
- Сьогодні, 09:50
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Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі
Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг.
Про це повідомляє газета La Stampa.
Потяг, що прямував з Кремони до Мілана, близько 7 ранку зійшов з рейок в районі міста Пйотелло. У потягу було вісім з вагонів, частина з них зійшли з рейок.
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Внаслідок аварії загинули щонайменше двоє людей, десять поранених у вкрай важкому стані. Крім того, незначні поранення отримали до сотні людей, яких також госпіталізують.
На місце події прибули рятувальні служби і поліція. Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі.
Ділянка північної залізниці, де сталася аварія наразі перекрита.
Що стало причиною аварії не повідомляється.