Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є загиблі і поранені

Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі

Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг. Про це повідомляє газета La Stampa. Потяг, що прямував з Кремони до Мілана, близько 7 ранку зійшов з рейок в районі міста Пйотелло. У потягу було вісім з вагонів, частина з них зійшли з рейок. [ Внаслідок аварії загинули щонайменше двоє людей, десять поранених у вкрай важкому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі

Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг.

Про це повідомляє газета La Stampa.

Потяг, що прямував з Кремони до Мілана, близько 7 ранку зійшов з рейок в районі міста Пйотелло. У потягу було вісім з вагонів, частина з них зійшли з рейок.

[

Внаслідок аварії загинули щонайменше двоє людей, десять поранених у вкрай важкому стані. Крім того, незначні поранення отримали до сотні людей, яких також госпіталізують.

На місце події прибули рятувальні служби і поліція. Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі.

Ділянка північної залізниці, де сталася аварія наразі перекрита.

Що стало причиною аварії не повідомляється.