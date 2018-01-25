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    Біля Мілана потяг зійшов з рейок: є загиблі і поранені

    Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі
    Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг. Про це повідомляє газета La Stampa. Потяг, що прямував з Кремони до Мілана, близько 7 ранку зійшов з рейок в районі міста Пйотелло. У потягу було вісім з вагонів, частина з них зійшли з рейок. [ Внаслідок аварії загинули щонайменше двоє людей, десять поранених у вкрай важкому
    • Сьогодні, 09:50
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    Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі

    Неподалік від Мілана зранку у четвер зійшов з рейок потяг.

    Про це повідомляє газета La Stampa.

    Потяг, що прямував з Кремони до Мілана, близько 7 ранку зійшов з рейок в районі міста Пйотелло. У потягу було вісім з вагонів, частина з них зійшли з рейок.

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    Внаслідок аварії загинули щонайменше двоє людей, десять поранених у вкрай важкому стані. Крім того, незначні поранення отримали до сотні людей, яких також госпіталізують.

    На місце події прибули рятувальні служби і поліція. Рятувальники намагаються дістати людей, які опинилися у пастці в понівеченому потязі.

    Ділянка північної залізниці, де сталася аварія наразі перекрита.

    Що стало причиною аварії не повідомляється.

     

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