Біля узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами: загинуло 100 осіб



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Серед загиблих було понад 20 дітей

В Середземному морі біля узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами, в результаті загинули більше 100 осіб, з-поміж них 20 дітей.

Про це повідомляється на сайті організації Лікарі без кордонів.

«Два гумові човни покинули лівійське узбережжя вранці в суботу, 1 вересня. На кожному з човнів перебувало понад 160 мігрантів із країн Північної Африки і Близького Сходу. В цей день один із човнів здувся і затонув. В результаті з усіх дорослих і дітей, що знаходилися на борту, вижили тільки 55 осіб. Серед загиблих було понад 20 дітей», - йдеться у повідомленні.

На наступний день після аварії лівійська берегова охорона доставила 276 осіб в порт Хомс, в 120 км на південний схід від столиці Лівії Тріполі.

В організації заявили, що врятованих незаконно утримують під вартою, деякі з них потребують госпіталізації.