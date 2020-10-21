Біолог розповіла про небезпеку препаратів для імунітету під час пандемії Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прийом препаратів, що підвищують імунітет, може призводити до важкого перебігу Covid-19

Прийом імуномодуляторів, тобто препаратів, що підвищують імунітет, може призводити до важкого перебігу коронавірусної інфекції і бути небезпечним в пандемію Covid-19.

Про це в інтерв'ю «Ленте.ру» розповіла доктор біологічних наук, професор Школи системної біології університету Джорджа Мейсона (США), головний науковий співробітник медико-генетичного наукового центру РАН Анча Баранова.

За її словами, в США вийшла наукова робота, яка розповідає, що серед тих, хто важко хворіють Covid-19 є пацієнти, організм яких виробляє антитіла на інтерферони – захисний білок, що виробляється організмом для боротьби з вірусом. Причому в популяції важких хворих таких пацієнтів може бути до 13 відсотків.

«Це величезна цифра, – зазначила Баранова. – Як правило це відбувається у пацієнтів, які колись отримували терапію інтерферонами. Вона зазвичай призначається при гепатиті С, розсіяному склерозі».

У той же час вона не виключила, що такі антитіла можуть вироблятися у любителів імуномодуляторів.

«Якщо людина з метою зміцнення імунітету починає з будь-якого приводу капати в ніс інтерферон або їсти реально працюючий стимулятор імунітету, то це призводить до підвищеного вироблення інтерферонів в організмі. Відповідно, можуть виникати антитіла», – сказала вона.

Баранова підкреслила, що тест на антитіла до інтерферону проводять в клініках.

«Можна порекомендувати людям, особливо чоловікам (у них це зустрічається набагато частіше), зробити тест на антитіла до інтерферону. При їх наявності також рекомендований жорсткий карантин», – резюмувала вона.