Біткоїн падає в ціні

Аналітики прогнозують падіння біткоїна до позначки в 10 тисяч доларів

У понеділок, 15 січня, вранці найбільші криптовалюти втрачають в ціні. Про це свідчать дані торгів. За даними CoinMarketCap, до 7-ї ранку біткоїн дешевшав на 2,6% - до 13,8 тис. доларів. На біржі OKEx він опускався на 5% - до 13,49 тис. доларів, на Bitfinex - на 1,5%, до 13,6 тис. А за даними порталу Coindesk, біткоїн дорожчав на 0,1%, до 13,6



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Аналітики прогнозують падіння біткоїна до позначки в 10 тисяч доларів

У понеділок, 15 січня, вранці найбільші криптовалюти втрачають в ціні. Про це свідчать дані торгів.

За даними CoinMarketCap, до 7-ї ранку біткоїн дешевшав на 2,6% - до 13,8 тис. доларів. На біржі OKEx він опускався на 5% - до 13,49 тис. доларів, на Bitfinex - на 1,5%, до 13,6 тис. А за даними порталу Coindesk, біткоїн дорожчав на 0,1%, до 13,6 тис. доларів.

На думку аналітиків, наступною психологічною позначкою стане рівень в 10 тисяч доларів, нижче якої найбільша криптовалюта торгувалася в листопаді минулого року, хоча у вихідні її курс подолав позначку в 14,5 тис.

У свою чергу, експерти американського банку Goldman Sachs вважають, що біткоїн може успішно зайняти нішу «реальної» валюти в деяких країнах.

Так, співробітники банку Зак Пандл і Чарлз Хіммельберг зазначили, що в США, де транзакційні витрати невеликі, а долар стабільний, криптовалюта не може повністю розкрити свій потенціал.

У той же час в країнах Африки, наприклад, Демократичній Республіці Конго, де 90% вкладів і позик робляться в іноземній валюті, або Зімбабве, де в 2015 році взагалі вивели місцеву валюту з обігу, криптовалюта може знайти собі застосування, впевнені аналітики Goldman Sachs. Крім того, біткоїн може виявитися корисним там, де уряди накладають жорсткі обмеження на обіг іноземної валюти.

Що стосується інших криптовалют, Ethereum дешевшає на 2% - до 1,35 тис. доларів, Ripple - на 4,1%, до 1,86 долара, Bitcoin Cash - на 4,1%, до 2,55 тис. доларів. Капіталізація ринку криптовалют становить 707,54 млрд доларів, на частку біткоїн припадає приблизно 33%.

Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба.

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