Мільярдер дав пораду українцям, куди вкладати гроші

Бізнесмен розказав, скільки % від власних заощаджень варто вкладати в криптовалюту

На думку україно-американського мільярдера Марка Гінзбурга, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба. Такими думками бізнесмен поділився в інтерв'ю «Главкому». «Якщо у людини сьогодні у банці є $100 тис., найперше, що я раджу зробити, — перевірити щільність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Марк Гінзбург

Бізнесмен розказав, скільки % від власних заощаджень варто вкладати в криптовалюту

На думку україно-американського мільярдера Марка Гінзбурга, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба. Такими думками бізнесмен поділився в інтерв'ю «Главкому».

«Якщо у людини сьогодні у банці є $100 тис., найперше, що я раджу зробити, — перевірити щільність прилягання кришки до цієї банки. Друге — взяти з тієї банки не більше $5 тис. і купити на них криптовалюти», — говорить Гінзбург.

Лише $5 тис. - не тому, що бізнесмен не вірить в криптовалюту, — «навпаки, невдовзі вона стане фактом нашого щоденного життя».

«Сьогодні біткоїн коштує $20 тис. Я глибоко переконаний, що якщо біткоїн залишиться біткоїном, то він буде коштувати і $30, і $50. і $100 тис. Тим більш, що є межа його видобутку: рівно 21 млн. Але, незважаючи на те, що він продемонстрував такий ріст, є два аспекти, які не можна ігнорувати. Сьогодні біткоїн коштує $20 тис. (станом на 20 грудня, — «Главком»), і через якийсь час він може коштувати $100 тис. Але післязавтра він може коштувати $3 тис., а через, скажімо, 10 місяців — тисячу доларів. І це може протривати кілька років. Наприклад, до такого результату може привести успішна хакерська атака на одну з провідних світових бірж криптовалюти. Тому ліквідність біткоїна під питанням», — пояснює Гінзбург.

Також бзнесмен додає, що через якийсь час може з’явитися, наприклад, доларкоїн чи єврокоїн, тобто, державна криптовалюта, що також матиме критичний вплив на курс біткоїна.

Але якщо абстрагуватись від грошей, Гінзбург, в першу чергу, радить інвестувати у власне здоров’я та освіту.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра