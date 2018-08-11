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    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій

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    Бійці 93-ї бригади&nbsp;в пункті постійної дислокації у Черкаському - Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій
    Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація
    Бійці 93-ї бригади в пункті постійної дислокації у Черкаському

    Військові повернулись додому після семи місяців служби в зоні проведення операції Об’єднаних сил

    У п’ятницю, 10 серпня, в пункт постійної дислокації у Черкаському на Дніпропетровщину із зони бойових дій повернулися бійці 93-ї бригади. Їх привітали близькі та бойові командири.

    Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

    «93-я бригада робить з людини воїна. Вона – гордість України, захист та опора. Ми вітаємо хлопців з поверненням додому, дякуємо їхнім рідним за терпіння та підтримку. Разом здолаємо всі негаразди», – сказав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Юрченко.

    Це третя ротація бригади, бійці повернулись додому після семи місяців служби в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

    За героїзм, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час захисту державного кордону України, військові отримали державні нагороди.

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    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій
    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій
    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій
    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій
    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій
    Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій

    Зазначимо, що 93-я бригада в зоні операції Об’єднаних сил – з початку бойових дій. Бійці частини брали участь у найгарячіших точках – Іловайськ, Донецьких аеропорт, Піски, Авдіївка. Більше 1200 бійців відзначені високими державними нагородами.

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