Бійці 93-ї бригади повернулися на Дніпропетровщину із зони бойових дій



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Фото: Дніпропетровська облдержадміністрація Бійці 93-ї бригади в пункті постійної дислокації у Черкаському

Військові повернулись додому після семи місяців служби в зоні проведення операції Об’єднаних сил

У п’ятницю, 10 серпня, в пункт постійної дислокації у Черкаському на Дніпропетровщину із зони бойових дій повернулися бійці 93-ї бригади. Їх привітали близькі та бойові командири.

Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

«93-я бригада робить з людини воїна. Вона – гордість України, захист та опора. Ми вітаємо хлопців з поверненням додому, дякуємо їхнім рідним за терпіння та підтримку. Разом здолаємо всі негаразди», – сказав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимир Юрченко.

Це третя ротація бригади, бійці повернулись додому після семи місяців служби в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

За героїзм, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, проявлені під час захисту державного кордону України, військові отримали державні нагороди.

Зазначимо, що 93-я бригада в зоні операції Об’єднаних сил – з початку бойових дій. Бійці частини брали участь у найгарячіших точках – Іловайськ, Донецьких аеропорт, Піски, Авдіївка. Більше 1200 бійців відзначені високими державними нагородами.

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