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    Бійця Нацгвардії затримали у Запоріжжі за вимагання грошей та підпал авто

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    <p>Слідчі Державного бюро розслідувань готують затриманим повідомлення про підозру у вимаганні</p> - Бійця Нацгвардії затримали у Запоріжжі за вимагання грошей та підпал авто

    Слідчі Державного бюро розслідувань готують затриманим повідомлення про підозру у вимаганні

    Фото: ДБР

    24 квітня під час отримання військовослужбовцем та його знайомим 5000 доларів від постраждалої їх затримали

    У Запоріжжі правоохоронці викрили факт вимагання військовослужбовцем та його знайомим коштів у місцевої мешканки.

    Про це 24 квітня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

    За даними слідства, жінка мала отримати значну страхову виплату у зв’язку зі смертю чоловіка-моряка. Про це стало відомо її водію, який тривалий час працював у цій родині і знав про отримання коштів.

    «Він, разом зі своїм знайомим, військовослужбовцем, який є інструктором-розвідником однієї з військових частин Нацгвардії, почали вимагати у жінки 5000 доларів. Аби отримати кошти, вони вдавались до погроз. Спочатку постраждалій порізали колеса у автомобілі, а коли і це не змусило жінку заплатити, спалили її автомобіль», - повідомили в ДБР.

    24 квітня під час отримання військовослужбовцем та його знайомим 5000 доларів від постраждалої їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі Державного бюро розслідувань готують затриманим повідомлення про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з пошкодженням чи знищенням майна (ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

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