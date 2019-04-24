Бійця Нацгвардії затримали у Запоріжжі за вимагання грошей та підпал авто



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Слідчі Державного бюро розслідувань готують затриманим повідомлення про підозру у вимаганні Фото: ДБР

24 квітня під час отримання військовослужбовцем та його знайомим 5000 доларів від постраждалої їх затримали

У Запоріжжі правоохоронці викрили факт вимагання військовослужбовцем та його знайомим коштів у місцевої мешканки.

Про це 24 квітня повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, жінка мала отримати значну страхову виплату у зв’язку зі смертю чоловіка-моряка. Про це стало відомо її водію, який тривалий час працював у цій родині і знав про отримання коштів.

«Він, разом зі своїм знайомим, військовослужбовцем, який є інструктором-розвідником однієї з військових частин Нацгвардії, почали вимагати у жінки 5000 доларів. Аби отримати кошти, вони вдавались до погроз. Спочатку постраждалій порізали колеса у автомобілі, а коли і це не змусило жінку заплатити, спалили її автомобіль», - повідомили в ДБР.

24 квітня під час отримання військовослужбовцем та його знайомим 5000 доларів від постраждалої їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Державного бюро розслідувань готують затриманим повідомлення про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з пошкодженням чи знищенням майна (ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.