Бізнесмен Макс Поляков: Національне космічне агентство перешкоджає розвитку космічної галузі



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Макс Поляков

«Після розпаду СРСР залишилася планова економіка, а наші чиновники ніколи не були бізнесменами і не знали, як керувати закритою ракетно-космічною галуззю»

«Після розпаду СРСР залишилася планова економіка, а наші чиновники ніколи не були бізнесменами і не знали, як керувати закритою ракетно-космічною галуззю» Національне космічне агентство є монополістом, що датується державою і перешкоджає розвитку космічної галузі в Україні. Про це розповів в інтерв'ю «Бізнесу» власник приватної аерокосмічної компанії Firefly і соціального проекту «Асоціація Ноосфера» Макс Поляков.

«Після розпаду СРСР залишилася планова економіка, а наші чиновники ніколи не були бізнесменами і не знали, як керувати закритою ракетно-космічною галуззю. Тому все застаріло: частина фахівців виїхала за кордон в пошуках заробітків, частина перекваліфікувалася. Все в космосі здійснюється тільки на основі державних замовлень, і Національне космічне агентство України (НКАУ) - генеральний замовник всіх проектів. А це нонсенс! Тому що повинна бути приватна структура. Також потрібно переглянути питання космічної програми, оскільки її зараз в Україні зовсім немає. Але проблема і в тому, що галузь, яку фінансує держава, ніхто не зможе взяти на комерціалізацію. Крім того, у НКАУ слід відібрати функцію управління підприємствами. Це - прерогатива Мінекономрозвитку. Можливо, НКАУ матиме право визначати пріоритети розвитку, допомагати підприємствам кооперуватися. Але воно не повинно керувати ринком і одночасно регулювати його! Адже поєднання регулятора і керуючого в одній особі недопустимо», - прокоментував Поляков.

Також Поляков зазначив, що бюрократична державна машина перешкоджають вільному веденню бізнесу з іноземними партнерами в області виготовлення і продажу продукції, пов'язаної з ракетно-космічною діяльністю.

«Поки все, що виробляється в Україні в ракетно-космічній галузі, вивезти за межі країни і продати вкрай складно. Якщо навіть хтось із іноземців і вирішиться розмістити тут замовлення, то, згідно з чинним законодавством, процес переміщення готової продукції в іншу країну буде пов'язаний з дуже складною бюрократичною тяганиною. Необхідно терміново виправляти ситуацію», - заявив Макс Поляков.

Раніше Ліга.нет з посиланням на Forbes повідомила, що аерокосмічна компанія Firefly Макса Полякова запустить комерційні вантажі на орбіту Землі.