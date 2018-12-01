Блокада Росією Керченської протоки призвела до аварії



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Гвинт Lady Maria зачепився за якірний ланцюг іншого корабля

У Керченській протоці не розминулись двоє вантажних суден

У Керченській протоці під час маневрування не розминулись двоє вантажних суден. Про це повідомляє видання FleetMon.

Постраждали вантажні кораблі Lady Maria, що йшов під прапором Того, та Azov Concord, що мав прапор Мальти. Гвинт першого корабля заплутався у якірному ланцюгу другого. Судно Lady Maria повідомило про пошкодження гвинта. Попередньо Azov Concord втратило якір та ланцюг.

Обидва кораблі прямували з порту Констанца в Румунії в азовські морські порти України та Росії, обидва чекали на південній якірній стоянці дозволу проходження протокою.

Інцидент стався 1:27 за Києвом 30 грудня.

За даними видання BlackSeaNews, корабель Lady Maria чекав на прохід до Маріуполя і знаходився на якірній стоянці з 24 листопада. Після отримання пошкоджень залишився на стоянці.

Нагадаємо, у районі Керченської протоки з 25 по 27 листопада виявлено скупчення понад чотирьох сотень кораблів, які не можуть зайти у порти Бердянська та Маріуполя через блокування Росією проходу.