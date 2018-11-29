Росія за два дні заблокувала у Керченській протоці більше 400 українських та іноземних суден



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В МінТОТ заявили, що Росія порушує норми Конвенції ООН з морського права та Договір з Україною про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки

У районі Керченської протоки з 25 по 27 листопада виявлено скупчення понад чотирьох сотень кораблів, які не можуть зайти у порти Бердянська та Маріуполя через блокування Росією проходу.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з посиланням на дані дистанційного зондування ділянки Керченської протоки.

«В період з 25 по 27 листопада кількість кораблів у Керченській протоці та поблизу неї збільшилась у більш ніж 2,5 рази - зі 167 до 421 корабля. Через блокування та перегородження Російською Федерацією проходу Керченською протокою, яка відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року використовується для міжнародного судноплавства, українські та іноземні торгові судна вимушені залишатися в акваторії Чорного та Азовського морів без подальшої можливості заходження до портів Бердянська та Маріуполя», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії Росії можуть свідчити про навмисне порушення норм Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року.

«Зокрема, РФ порушує право України на свободу судноплавства та на мирний прохід міжнародною протокою, який обов'язково має бути неперервним та швидким. Блокування Керченської протоки свідчить про фактичне зупинення мирного проходу, що є забороненим в міжнародному морському праві. Також Російська Федерація аналогічним чином порушує право на свободу судноплавства та на мирний прохід суден третіх держав, які знаходяться на вході чи виході з Азовського моря. Згадані Конвенція та Договір надають такі самі права торгівельним суднам третіх держав, якими користується Україна та Росія», - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через захоплення українських моряків.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.