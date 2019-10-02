Bloomberg: США схвалили продаж Україні партії Javelin на $39 млн



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Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США

Україні має отримати 150 протитанкових ракет і дві ракетні пускові установки

Державний департамент США схвалив, а Конгрес неофіційно підписав контракт на поставку протитанкової зброї Javelin Україні на 39 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами одного з анонімних чиновників, про поставку 150 протитанкових ракет і двох додаткових ракетних пускових установок можуть оголосити пізніше у вівторок за вашингтонським часом.

Відомо, що США продали Україні більше 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році, а новий запит на постачання зброї Україною відбувся на початку літа минулого року.

У повідомленні говориться, що ця поставка зброї відокремлена від дозволеної Конгресом військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів, яка утримувалася адміністрацією Трампа протягом декількох місяців.

«Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Якщо Конгрес США дасть офіційне схвалення протягом 30 днів, то нова поставка Javelin буде оплачена Україною», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

До слова, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.