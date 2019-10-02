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    Bloomberg: США схвалили продаж Україні партії Javelin на $39 млн

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    Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США - Bloomberg: США схвалили продаж Україні партії Javelin на $39 млн
    Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США

    Україні має отримати 150 протитанкових ракет і дві ракетні пускові установки

    Державний департамент США схвалив, а Конгрес неофіційно підписав контракт на поставку протитанкової зброї Javelin Україні на 39 мільйонів доларів.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За словами одного з анонімних чиновників, про поставку 150 протитанкових ракет і двох додаткових ракетних пускових установок можуть оголосити пізніше у вівторок за вашингтонським часом. 

    Відомо, що США продали Україні більше 200 ракет і 37 пускових установок у 2018 році, а новий запит на постачання зброї Україною відбувся на початку літа минулого року.

    У повідомленні говориться, що ця поставка зброї відокремлена від дозволеної Конгресом військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів, яка утримувалася адміністрацією Трампа протягом декількох місяців.

    «Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Якщо Конгрес США дасть офіційне схвалення протягом 30 днів, то нова поставка Javelin буде оплачена Україною», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

    До слова, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

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