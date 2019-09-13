Міноборони планує прямі закупівлі Javelin уже з цього року



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Переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin вже перебуває на озброєнні ЗСУ

В оборонному відомстві зазначили, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим

Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

«Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав, – ред.)», - повідомили у міністерстві.

У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.

Нагадаємо, раніше американські дипломати заявляли, що Україна висловлювала зацікавленність у придбанні більшої кількості ракетних коплексів Javelin.

Водночас, у березні 2019 року Пентагон не підтверджував наявність діючих програм між Україною та США на поставку даного виду озброєння, хоча і не виключав можливість її появи.

Як повідомлялось, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів, повідомило посольство України у Вашингтоні. «Така безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 млн доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 млн доларів», – повідомили в посольстві.