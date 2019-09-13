  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міноборони планує прямі закупівлі Javelin уже з цього року

    • Розсилка
    <span>Переносний протитанковий ракетний комплекс&nbsp;</span><span>Javelin вже перебуває на озброєнні ЗСУ</span> - Міноборони планує прямі закупівлі Javelin уже з цього року
    Переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin вже перебуває на озброєнні ЗСУ

    В оборонному відомстві зазначили, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим

    Міністерство оборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

    «Міністерством оборони України, починаючи з 2019 року, заплановано прямі закупівлі протитанкових ракетних комплексів виробництва США Javelin та ракет до них за програмою уряду США FMS (Програма продажу озброєння і військової техніки збройним силам іноземних держав, – ред.)», - повідомили у міністерстві.

    Читайте також

    У Міноборони додали, що питання контролю за застосуванням Україною Javelin з боку США є засекреченим. Водночас в Міністерстві оборони підкреслили, що озброєння та військова техніка закуповується лише у країн-партнерів.

    Нагадаємо, раніше американські дипломати заявляли, що Україна висловлювала зацікавленність у придбанні більшої кількості ракетних коплексів Javelin.

    Водночас, у березні 2019 року Пентагон не підтверджував наявність діючих програм між Україною та США на поставку даного виду озброєння, хоча і не виключав можливість її появи.

    Як повідомлялось, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів, повідомило посольство України у Вашингтоні. «Така безпекова допомога передбачає 250 млн доларів з бюджету Пентагону в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні», 115 млн доларів – у рамках програми Державного департаменту США «Міжнародне військове фінансування» з бюджету 2019 року, а також 26,5 млн доларів за цією ж програмою з бюджету 2018 року. Загалом – 391,5 млн доларів», – повідомили в посольстві.

    Читайте також
    США Міноборони військова техніка Україна Пентагон озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ