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    BMW відкликає з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів

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    Логотип&nbsp;BMW - BMW відкликає з європейського ринку 324 тисячі дизельних автомобілів
    Логотип BMW

    В окремих випадках несправність може стати причиною пожежі

    Німецький автовиробник BMW AG відкличе близько 324 тисяч автомобілів з дизельними двигунами з європейського ринку через можливу несправність модуля рециркуляції відпрацьованих газів.

    Про це йдеться в прес-релізі компанії, пише Delfi.

    Відзначається, що в окремих випадках несправність може стати причиною пожежі. Проте, відкликання автівок є добровільним.

    Зазначено, що це стосується автомобілів з 3-у по 7-ю серію і позашляховиків X3-X6 з чотирициліндровими дизельними двигунами, які були вироблені з квітня 2015 року по вересень, і машин з шестициліндровими двигунами, випущених з липня 2012 по червень 2015 року.

    Додамо, що акції BMW подешевшали на 0,3% на початку торгів у середу, а з початку року капіталізація компанії зменшилася на 3,7%, до 54,32 млрд євро.

    У травні «Главком» повідомляв, що BMW відкликає ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.

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