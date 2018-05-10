BMW відкликає понад 300 тисяч автомобілів

Відкликання стосується моделей 1 Series, 3 Series, Z4 і X1

Німецький автовиробник BMW відкликає понад 310 тис. автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди. Відкликання стосується моделей 1 Series, 3 Series, Z4 і X1, вироблених в період з березня 2007 року по серпень 2011 року. У минулому році у Великобританії вже було відкликано 36 тис. автомобілів через цю проблему.



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Відкликання стосується моделей 1 Series, 3 Series, Z4 і X1

Німецький автовиробник BMW відкликає понад 310 тис. автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди.

Відкликання стосується моделей 1 Series, 3 Series, Z4 і X1, вироблених в період з березня 2007 року по серпень 2011 року.

У минулому році у Великобританії вже було відкликано 36 тис. автомобілів через цю проблему.

Раніше BMW відкликала 500 тис. автомобілів в США, Австралії і на інших ринках.

Тепер автовиробник припустив, що у Британії кількість автомобілів з цією проблемою може бути більше, ніж вважалося до цього, так як подібний дефект був виявлений в автомобілях тих моделей, які раніше не відкликали.