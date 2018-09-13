Богомолець: Через мізерні зарплати з України масово їдуть лікарі



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За словами Богомолець, міністерство свідомо створює борги по зарплатах медикам

Міністерство охорони здоров’я другий рік поспіль затверджує бюджет із дефіцитом коштів на зарплати медичним працівникам. Про це повідомила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я вже третій рік поспіль вимагаю від Кабміну та т. в. о. міністра охорони здоров’я підвищення тарифної сітки та зарплат медикам. Сьогодні лікар після університету отримує зарплату в 3200 гривень, стільки ж отримують медсестра та санітарка. Тому в нашій країні утворився катастрофічний відтік кадрів цієї галузі та нема кому надавати кваліфіковану медичну допомогу українцям», - заявила парламентар.

За її словами, міністерство свідомо створює борги по зарплатах медикам, щоб зменшити їх кількість та закрити якнайбільше медичних закладів.

«Міністерство охорони здоров’я другий рік поспіль затверджує бюджет зі свідомим цинічним дефіцитом коштів на зарплати медичним працівникам. На сьогодні заборгованість по зарплаті є в 11 областях України, і надалі вона тільки зростатиме. Тому що мета нинішнього керівництва МОЗ – зменшити кількість медиків та медичних закладів», – підкреслила голова профільного комітету.

Депутат зазначила: антинародна політика МОЗ призводить до того, що українців стає все менше.

«Щорічно українців меншає на 200 тисяч, тобто з карти зникає віртуальний Тернопіль або Івано-Франківськ. Йде цинічне знищення медичної системи, цинічний геноцид українців. Ця псевдореформа, яку впроваджує Уляна Супрун, зробила медичну допомогу менш доступною, а ліки – дорожчими. Зараз надають лікування за мінімум коштів для тих, у кого грошей немає. А багаті люди йдуть за якісними послугами в приватні клініки. Тільки загальнообов’язкове медичне страхування може врятувати ситуацію. І я вимагаю, щоб мій законопроект щодо страхування був ухвалений парламентом», – заявила Богомолець.