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    Богомолець: Медицину врятує загальнообов’язкове медичне страхування та 7% ВВП

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    Народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров&rsquo;я Ольга Богомолець розповіла, як зберегти людський потенціал України - Богомолець: Медицину врятує загальнообов’язкове медичне страхування та 7% ВВП
    Народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець розповіла, як зберегти людський потенціал України

    Нардеп також висловила свою думку щодо появи сімейного лікаря в українській системі охорони здоров’я

    Без введення загальнообов’язкового медичного страхування та виділення на медицину не менше 7% ВВП неможливо провести ефективну медичну реформу та врятувати людський потенціал України. Про це заявила народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець в ефірі Oboz TV.

    «Керівники МОЗ зараз, на жаль, намагаються змусити реформу «летіти з одним крилом». Проте без введення загальнообов’язкового державного медичного страхування і без гарантування бюджетом на початку 5% ВВП (це було мною прописано на цей рік), а потім 6-7% (це моя мета на найближчі три роки), ми не зможемо рухатися далі по медичній реформі», – впевнена парламентарій.

    За її словами, саме виділення на медицину 7% ВВП допоможе зберегти людський потенціал України, який ми втрачаємо.

    «Загальнообов’язкове державне медичне страхування плюс 7% від тих видатків, які ми з вами вже сплачуємо. В бюджеті ці 7% мають бути зарезервовані на збереження найдорожчого, що є в нашій державі, – людського потенціалу. Нас щорічно стає на 200 тис. менше. Я повторюю це на кожному ефірі: ми втрачаємо людський ресурс, а це питання безпеки нашої держави. З такими темпами за 5 років нас поменшає на мільйон. У нас і так бракує молоді, у нас не буде кому працювати, не буде кому захищати державу», – наголосила політик.

    Богомолець також висловила свою думку щодо появи сімейного лікаря в українській системі охорони здоров’я.

    «Зараз кожен може обрати собі сімейного лікаря – я це повністю підтримую. Прекрасне рішення – оплата сімейному лікарю за пацієнта. Але зараз зникнуть всі шкірвендиспансери, куди звертались люди з венеричними хворобами. Всі ці хворі приходитимуть до сімейного лікаря. Зараз зникнуть психоневрологічні диспансери, які будуть недоступні на первинній ланці. І відповідно, хворі, які мають, наприклад, туберкульоз, гепатит, сифіліс чи СНІД, будуть сидіти разом із пацієнтами з психоневрологічними розладами у приймальні сімейного лікаря. Там же буде і здорова дитина, яку батьки привели просто на огляд», – зазначила голова парламентського комітету.

    Вона має сумнів, що у сімейних лікарів вистачить досвіду в лікуванні та своєчасній діагностиці різного роду захворювань.

    «В попередній системі педіатрія була відокремлена, щоб максимально відгородити дитину від усіх небезпек дорослого світу. Зараз всі ті ризики повертаються. Чи достатньо у сімейних лікарів досвіду в лікуванні і своєчасній діагностиці сифілісу, гепатиту, гонореї, СНІДу, туберкульозу? Чи вистачить у них досвіду для того, щоб своєчасно встановити діагноз, адже людина може просто кашляти, або просто може бути висипка на шкірі? Маю сумнів», – резюмувала нардеп.

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