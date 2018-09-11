Богомолець: Владі вигідно, щоб в Україні закривалися лікарні та зменшувалося населення



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Богомолець вважає, що Міністерство охорони здоров’я робить реформи лише «на папері»

Сьогодні багато кому в уряді вигідно створювати таку ситуацію, в котрій в Україні скорочується кількість лікарень, стає менше медиків і менше населення в цілому. Таку думку у Facebook висловила народний депутат України та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«Цинічний медичний геноцид повзе по Україні. Просто цифри та факти. Але за кожною – біль і сльози людей та ненависть до цієї влади. Щороку українців меншає на 200 тисяч. Внаслідок цього по 100 сімейних лікарів щорічно втрачатимуть роботу через зменшення кількості населення (норматив МОЗ – по 2000 громадян на одного сімейного лікаря). Результат – щорічна економія урядом грошей на медицину первинної ланки (за оплати в середньому 500 грн на рік за пацієнта сімейному лікарю) становить 100 млн грн. Щоп’ять років нас меншає на мільйон, і відповідні цифри множаться на 5», – написала Богомолець.

За її даними, наразі в Україні склалася важка ситуація з невиплатами зарплати медичному персоналу, і спровокували цю ситуацію непрофесійні дії МОЗ.

«Цинізм та непрофесійність уряду вражає. Вони неспроможні забезпечити своєчасні виплати навіть тих мізерних зарплат, які сьогодні отримують медики в нашій країні. Вже кілька місяців в Україні лікарі та медсестри не отримують зарплатню взагалі. Загальний обсяг заборгованості в 11 областях України по заробітних платах у медичній сфері перевищив вже 100 мільйонів гривень. І до цього МОЗ підійшло цілком свідомо, адже під час формування бюджету умисно заклав принизливо малі кошти на оплату праці медиків. Тож дефіцит на кінець року був цілком прогнозованим і влаштованим умисно. І так вже другий рік поспіль», – підкреслила депутат.

Вона вважає, що Міністерство охорони здоров’я робить реформи лише «на папері», аби звітувати перед міжнародними організаціями.

«Тим часом керівництво МОЗ зайняте більш важливими, ніж життя людей питаннями, воно – «робить реформи»! Але ці псевдореформи не для людей. Це реформи для паперів та звітів перед міжнародними та донорськими організаціями. Багатьом сьогодні вигідно, щоб в Україні закривалися лікарні, ставало менше медиків і менше населення», – впевнена голова профільного комітету Ради.

Парламентар закликала призначити нарешті професійного міністра охорони здоров'я і притягти до відповідальності тих осіб, котрі спровокували втрату людського потенціалу України.

«Я вважаю, що немає нічого дорожчого в Україні, ніж збереження людського потенціалу. Саме люди – найдорожчий скарб нашої держави. З трибуни Верховної Ради я вже вкотре наголосила, що вимагаю звіту виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун перед парламентом. За всю минулу каденцію парламенту вона не знайшла часу відзвітувати перед депутатами, хоча її глибоко непрофесійні та умисні дії призвели до катастрофічної ситуації в медицині та до стрімкої втрати нашого людського потенціалу. Це не може тривати й надалі. Ми маємо зупинити медичний геноцид українців, призначити професійного міністра охорони здоров'я, а винних притягнути до відповідальності», – підкреслила Богомолець.