Богомолець вважає, що без загальнообов’язкового медстрахування реформа не відбудеться



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Нардеп Ольга Богомолець

Депутат розповіла, які саме медичні послуги наразі залишаються недофінансованими

Для того щоб система охорони здоров’я в Україні ефективно працювала, на неї потрібно витрачати не 3,5% ВВП, як зараз, а щонайменше 7%. На цьому під час програми «Паралелі» на телеканалі «Правда тут» наголосила народний депутат України, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«Сьогодні у нас на охорону здоров’я виділяється 3,5% ВВП, але для того, щоб система працювала, необхідно 7%. Адже коли грошей немає, коли гроші «не йдуть» за пацієнтом, то він не звертається до лікарні. Відповідно лікарня закривається. Я не виключаю, що наступного року, перед виборами, уряд знайде необхідні кошти, але потім, одразу після виборів, буде обвал гривні, котру до того часу намагатимуться утримувати. Жахливе масове закриття лікарень також відбуватиметься наступного року. І люди поки що не відчувають у повному обсязі тієї кризи, що чекає на нас вже за рік», – попередила парламентар.

За її словами, без запровадження загальнообов’язкового медстрахування повноцінна медична реформа в Україні не відбудеться.

«Оплата за медичну послугу – це був перший крок медичної реформи, тоді був ухвалений наш законопроект. Другим кроком мало стати запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування. Без цього реформа, як без другого крила – не злетить. Лікування має бути доступне людям. А зараз ми 30 відсоткам фінансуємо послугу, а 70 – ні. Хто обирає, кому виділяти кошти, а кому – ні? Яку дитину рятувати, а яку – не рятувати?» – обурилася очільник профільного комітету.

Вона також розповіла, які саме медичні послуги наразі залишаються недофінансованими.

«Найбільше фінансування потребує не первинна ланка – вона якраз досить дешева. А от фінансування вторинної, третинної ланки – хоча це потрібно лише 20 відсоткам пацієнтів – це операції, що коштують сотні тисяч гривень. Це стентування, шунтування, заміна суглобів, нейрохірургічні та травматологічні операції. Фактично нам сьогодні потрібен ще один такий самий бюджет, що зараз виділяється на медицину, щоб закрити мінімальні потреби населення», – констатувала Ольга Богомолець.