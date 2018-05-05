Бойовики на Донбасі обстріляли КПВВ «Гнутове», на якому перебувало багато цивільних

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі було пошкоджено декілька автомобілів

Сьогодні вранці бойовики двічі обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове», на якому перебувало багато цивільних осіб. Про це йдеться у повідомленні Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Зазначається, що обстріл відбувся між 9:00 та 10:00. За даними українського командування, бойовики двічі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Операція об'єднаних сил Автомобіль, що постраждав від обстрілу

Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі було пошкоджено декілька автомобілів

Сьогодні вранці бойовики двічі обстріляли контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Гнутове», на якому перебувало багато цивільних осіб. Про це йдеться у повідомленні Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Зазначається, що обстріл відбувся між 9:00 та 10:00. За даними українського командування, бойовики двічі обстріляли контрольно-пропускний пункт. «На КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких евакуйовано до укриття. В результаті обстрілу два автомобілі пошкоджено, люди не постраждали. Роботу КПВВ призупинено», - йдеться у дописі. Зазначається, що з метою гарантування безпеки громадян та з'ясування обставин події в районі КПВВ тимчасово оголошено режим «червоний», тобто прохід і проїзд через КПВВ заборонено.