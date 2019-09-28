Боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП
«Мерседес» Берінчика вилетів у кювет і перекинувся
Український боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП, коли повертався в Київ зі свого тренувального табору в Буковелі.
У п'ятницю ввечері «Мерседес» Берінчика вилетів у кювет і перекинувся. Спортсмен при цьому не постраждав.
Після ДТП в Instagram-stories Берінчик записав звернення до вболівальників, заявивши, що з ним все в порядку.
«Друзі, зі мною все добре, все нормально. Подушки стріляють, безпека понад усе. Приїхали поліцейські, склали протокол», - сказав боксер на відео.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Денис Беринчик @berinchyk возвращаясь в Киев с тренировочного лагеря, попал в серьезное #ДТП , бой 5 октября под угрозой срыва . Друзья, буду держать вас в курсе . . @time_boxing_ua #дтп #berinchykmoreno #Usyk #Klitschko #beleniuk #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews360
«Всім бій, все буде, 5 жовтня всіх чекаю в Броварах», - також зазначив Берінчик.
Тренер Берінчика Станіслав Григорук повідомив, що в машині було три людини.
«Всі живі! У машині було три людини. В одного травма шиї», - написав Григорук в Instagram.