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    Боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП

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    <span>Денис Берінчик після аварії сфотографувався з автомобілем</span> - Боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП
    Денис Берінчик після аварії сфотографувався з автомобілем
    Фото: Станіслав Григорук, Іnstagram

    «Мерседес» Берінчика вилетів у кювет і перекинувся

    Український боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП, коли повертався в Київ зі свого тренувального табору в Буковелі.

    У п'ятницю ввечері «Мерседес» Берінчика вилетів у кювет і перекинувся. Спортсмен при цьому не постраждав.

    Після ДТП в Instagram-stories Берінчик записав звернення до вболівальників, заявивши, що з ним все в порядку.

    «Друзі, зі мною все добре, все нормально. Подушки стріляють, безпека понад усе. Приїхали поліцейські, склали протокол», - сказав боксер на відео.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика


    «Всім бій, все буде, 5 жовтня всіх чекаю в Броварах», - також зазначив Берінчик.

    Тренер Берінчика Станіслав Григорук повідомив, що в машині було три людини.

    «Всі живі! У машині було три людини. В одного травма шиї», - написав Григорук в Instagram.

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