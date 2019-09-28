Боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП



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Денис Берінчик після аварії сфотографувався з автомобілем Фото: Станіслав Григорук, Іnstagram

«Мерседес» Берінчика вилетів у кювет і перекинувся

Український боксер Денис Берінчик потрапив у ДТП, коли повертався в Київ зі свого тренувального табору в Буковелі.

У п'ятницю ввечері «Мерседес» Берінчика вилетів у кювет і перекинувся. Спортсмен при цьому не постраждав.

Після ДТП в Instagram-stories Берінчик записав звернення до вболівальників, заявивши, що з ним все в порядку.

«Друзі, зі мною все добре, все нормально. Подушки стріляють, безпека понад усе. Приїхали поліцейські, склали протокол», - сказав боксер на відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика





«Всім бій, все буде, 5 жовтня всіх чекаю в Броварах», - також зазначив Берінчик.

Тренер Берінчика Станіслав Григорук повідомив, що в машині було три людини.

«Всі живі! У машині було три людини. В одного травма шиї», - написав Григорук в Instagram.