Болгарія готується до вступу в єврозону

Болгарія має багато що зробити, щоб її економіка стала схожою на економіку країн Західної Європи

Болгарія стане 20-м членом єврозони, проте не повинна поспішати з цим процесом. Про це заявив європейський комісар з економіки і фінансових справ П'єр Московісі, передає Reuters. Зазначимо, на сьогодні Болгарія головує в ЄС, наполягає на введенні єдиної валюти, а її прем'єр заявляв, що розраховує на вступ до єврозони протягом двох



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Болгарія має багато що зробити, щоб її економіка стала схожою на економіку країн Західної Європи

Болгарія стане 20-м членом єврозони, проте не повинна поспішати з цим процесом. Про це заявив європейський комісар з економіки і фінансових справ П'єр Московісі, передає Reuters.

Зазначимо, на сьогодні Болгарія головує в ЄС, наполягає на введенні єдиної валюти, а її прем'єр заявляв, що розраховує на вступ до єврозони протягом двох років. На неофіційному саміті міністрів фінансів ЄС, який проходить у Софії, Московісі зазначив, що Болгарія має «зберігати холоднокровність» і працювати над необхідними для членства критеріями.

«Болгарія стане наступним членом єврозони, не сумніваюся в цьому. Але нам потрібно підготувати це, не потрібно поспішати, тому що, якщо ми поспішаємо, ми зробимо приєднання до єврозони неідеальним», - заявив він.

Московісі також зазначив, що Болгарія має багато що зробити, щоб її економіка стала схожою на економіку країн Західної Європи.

Зазначимо, на сьогодні Болгарія формально відповідає критеріям для вступу до єврозони, проте рівень ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності становить лише 49% від середнього показника по Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі назвали країни з найбільшим держборгом. Найвищий рівень державного боргу відносно ВВП станом на четвертий квартал 2017 року мали Греція (178,6%), Італія (131,8%), Португалія (125,7%), Бельгія (103,1%) та Іспанія (98,3%).