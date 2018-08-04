Болгарія і Туреччина запустили нову ділянку транзитного газопроводу



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По новій газовій трубі можна буде не лише постачати газ з Туреччини, а й у зворотній бік – з ЄС до Туреччини

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і міністр енергетики Туреччини Фатіх Дьонмез взяли участь у здачі в експлуатацію ділянки транзитного газопроводу, який сполучає газотранспортні системи двох країн.

Про це поінформували в прес-службі уряду Болгарії.

«Завдяки новій ділянці газопроводу (його протяжність становить трохи більше ніж 20 км) обсяги транзиту газу через Болгарію в країни ЄС збільшаться на 1,7 мільярдів кубометрів палива на рік», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється також, що по новій газовій трубі можна буде не лише постачати газ з Туреччини, а й у зворотній бік – з ЄС до Туреччини.

Глава болгарського уряду підкреслив, що Болгарія не лише успішно справляється із завданням диверсифікації джерел постачання газу, але і стає важливим транзитером палива.