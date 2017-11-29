Болгарія найближчі шість місяців головувтиме у Євросоюзі

Болгарія продовжила головування в ЄС після Естонії

Болгарія 1 січня розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу. Це буде вперше в історії офіційної Софії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі. Серед пріоритетів головування визначені безпека, стабільність та солідарність. Як наголошують у Болгарії, безпечна Європа потребує більше зусиль у протидії міграційній



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Міністр уряду Болгарії Ліляна Павлова заявила, що її країна готова до головування в ЄС

Болгарія продовжила головування в ЄС після Естонії

Болгарія 1 січня розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу.

Це буде вперше в історії офіційної Софії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

Серед пріоритетів головування визначені безпека, стабільність та солідарність.

Як наголошують у Болгарії, безпечна Європа потребує більше зусиль у протидії міграційній кризі та тероризму.

«Стабільна Європа повинна забезпечити упевненість громадян, що Спільнота забезпечує їхнє процвітання і добробут. Солідарна Європа потребує єдності країн-членів перед головними викликами, які необхідно подолати спільними діями не лише на національному і місцевому рівнях», - розповіли про свої пріоритети головування у Софії.