Болгарія найближчі шість місяців головувтиме у Євросоюзі
- Сьогодні, 10:20
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Болгарія продовжила головування в ЄС після Естонії
Болгарія 1 січня розпочала шестимісячне головування у Раді Європейського Союзу.
Це буде вперше в історії офіційної Софії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.
Серед пріоритетів головування визначені безпека, стабільність та солідарність.
Як наголошують у Болгарії, безпечна Європа потребує більше зусиль у протидії міграційній кризі та тероризму.
«Стабільна Європа повинна забезпечити упевненість громадян, що Спільнота забезпечує їхнє процвітання і добробут. Солідарна Європа потребує єдності країн-членів перед головними викликами, які необхідно подолати спільними діями не лише на національному і місцевому рівнях», - розповіли про свої пріоритети головування у Софії.
Болгарія продовжила головування в ЄС після Естонії. Через півроку, з 1 липня 2018-го, цю естафету прийме Австрія.