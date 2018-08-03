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    Болгарія посилила візовий режим

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    Болгарія посилила візовий режим

    Болгарія буде відмовляти у в'їзді особам, яким заборонено перебувати країнах Шенгену

    Болгарія посилила візовий режим з 1 серпня у зв’язку з рішенням Ради ЄС щодо Болгарії та Румунії, які тепер діють в межах Шенгенського законодавства.

    Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

    Таким чином, з серпня поточного року особам, яким заборонено перебувати країнах Шенгену, будуть відмовляти у в'їзді в Болгарію.

    Окрім цього, громадяни країн поза ЄС, які вже перебувають на території Болгарії і мають заборону на в'їзд, будуть депортовані.

    Нагадаємо, Україна до серпня відкриє 56 візових центрів у різних країнах світу (список).

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