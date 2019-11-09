Болтон знає невідомі деталі кампанії тиску Білого дому на Україну — NYT



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Болтон знає невідомі деталі кампанії тиску Білого дому на Україну

Болтон знає про багато зустрічей і розмов, пов’язаних з кампанією тиску на Україну, про які учасники розслідування з імпічменту в Палаті представників досі не знають

Ексрадник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє цінною інформацією про кампанію тиску Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа.

Про це в листі головному юристу Палати представників США написав адвокат Болтона Чарльз Купер, повідомляє The New York Times.

«Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон знає про багато зустрічей і розмов, пов’язаних з кампанією тиску на Україну, про які учасники розслідування з імпічменту в Палаті представників досі не знають», — наводить видання висловлювання Купера.

Як зазначається, Купер не уточнив, які саме зустрічі та розмови він має на увазі.

Таку позицію адвокат ексрадника Трампа висловив у відповідь на запит законодавців провести слухання за участю Болтона.

Купер заявив, що його клієнт буде готовий свідчити, але тільки за умови наявності постанови суду, яка дозволить йому ігнорувати заперечення Білого дому.

«Болтон хоче, щоб суддя визначив, чи повинен він і його колишній заступник Чарльз Купперман свідчити всупереч Білому дому. Насправді, Болтон та Куперман просять рішення суду щодо конкуруючих вимог виконавчої влади, яка не хоче, щоб вони давали свідчення, та законодавчої гілки влади, яка це робить», — пише NYT.

Раніше повідомлялося, що Болтон відмовився прийти на слухання до Конгресу. Його свідчення були заплановані на ранок четверга, 7 листопада.