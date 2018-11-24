Борис Патон напередодні свого сторіччя розповів, яким бачить наступного президента Академії наук



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«Коли дійде до чергових виборів, усе вирішуватимуть члени Академії», - зазначив президент НАНУ Борис Патон

Президент Національної академії наук України академік Борис Патон, якому 27 листопада виповнюється 100 років, наразі не готовий назвати ім'я наступника.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

«Уявіть, що про мене казатимуть люди, якщо я вам зараз назву ім'я наступника? Скажуть, що зловживаю становищем, що нав'язую свою думку. Так буде неправильно. Я не маю на це ні морального, ні офіційного права. Два роки тому ми в Академії ухвалили новий Статут. І в ньому як раніше, так і тепер сказано, що члени Академії обирають собі президента. На таємних виборах. Члени Академії - це більше півтисячі людей. У кожного з них є своя голова на плечах, своя позиція. Чи можу я щось їм радити чи від чогось відраджувати? Для мене відповідь тут очевидна: нічого такого я робити не можу і не буду. Коли дійде до чергових виборів, усе вирішуватимуть члени Академії», - зазначив президент НАНУ.

Він не зміг назвати дату, коли залишить президентство в Академії. Відомо, що офіційно каденція Патона закінчується в березні 2020 року.

«Скажу про своє бачення, якою має бути людина на цій посаді. Недостатньо бути визначним чи видатним науковцем. Треба бути ще хорошим керівником, організатором науки. По-сучасному - ефективним менеджером. Одна справа - коли ти працюєш в адміністрації науково-дослідного інституту, і зовсім інша - коли працюєш у Президії всієї Академії. Повірте моєму досвіду. Я пам'ятаю, як був заступником директора, а потім - директором Інституту електрозварювання. І пам'ятаю, як сів у крісло президента Академії наук. Різниця масштабів - разюча. Це треба розуміти», - підкреслив Патон.