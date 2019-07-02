Бойко відмовився пояснити присутність націоналіста Киви і людей Порошенка в списку «Опозиційної платформи – За життя»



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Юрій Бойко

Бойко відмовився від проведення дебатів з Мураєвим

Глава «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко відмовився від проведення дебатів з лідером Опозиційного блоку Євгеном Мураєвим.

«Ніяких дебатів не буде. Нехай вони збираються і з собою дебатують. Мені це взагалі не цікаво», – заявив Бойко в ефірі телеканалу «112 Україна».

24 червня Євген Мураєв викликав Юрія Бойка на публічні дебати і вимагав пояснити причини, за якими в списку «Опозиційної платформи – За Життя» опинилися радикальний націоналіст Ілля Кива і члени команди Петра Порошенка. Через тиждень, не отримавши від Бойка згоди на дебати, Мураєв сам призначив час і місце зустрічі.

«Ви ховаєтеся, так само як ховаєте в своїх списках людей Порошенка і відвертих нацистів», – зазначив Мураєв, звертаючись до Бойка.

Зазначимо, що Ілля Кива до того, як опинився в списках «Опозиційної платформи – За життя», пропонував створювати розстрільні команди з учасників АТО, закликав «патріотичні сили» вершити самосуди над опонентами, доводити правоту за допомогою зброї, а також розстрілювати донецькі автобуси.

За словами Євгена Мураєва, Бойко перетворився на ширму, що прикриває підлість політики Петра Порошенка і Віктора Мудведчука. «Шкода, що за допомогою засобів масової інформації, що належать Медведчуку, Льовочкіну і Порошенку, вони змогли обдурити багатьох, спекулюючи на тому, що дійсно для людей дороге і святе», – заявив Мураєв.