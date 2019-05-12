Бойовики «Ісламської держави» повідомили про створення своєї «провінції» в Індії



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Індійські прикордонники на кордоні з Пакистаном, лютий 2019 року

ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмір

Бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» повідомили про створення своєї «провінції» в Індії після боїв із силами безпеки в спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.

Пов’язана з бойовиками інформагенція Amaq повідомила, що лідери угруповання назвали цю територію «Вілайя Хінд».

У цьому ж повідомленні йдеться, що ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмірі.

Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

Нинішня заява «Ісламської держави» може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного «халіфату» в Іраку та Сирії.

Відтоді вони активізували свої напади, одним з яких став вибух на вибух на Великдень у Шрі-Ланці, в результаті якого загинули щонайменше 253 людини.

Джерело: Радіо Свобода