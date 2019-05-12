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    Бойовики «Ісламської держави» повідомили про створення своєї «провінції» в Індії

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    <span>Індійські прикордонники на кордоні з Пакистаном, лютий 2019 року</span> - Бойовики «Ісламської держави» повідомили про створення своєї «провінції» в Індії
    Індійські прикордонники на кордоні з Пакистаном, лютий 2019 року

    ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмір

    Бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» повідомили про створення своєї «провінції» в Індії після боїв із силами безпеки в спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.

    Пов’язана з бойовиками інформагенція Amaq повідомила, що лідери угруповання назвали цю територію «Вілайя Хінд».

    У цьому ж повідомленні йдеться, що ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмірі.

    Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

    Нинішня заява «Ісламської держави» може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного «халіфату» в Іраку та Сирії.

    Відтоді вони активізували свої напади, одним з яких став вибух на вибух на Великдень у Шрі-Ланці, в результаті якого загинули щонайменше 253 людини.

    Джерело: Радіо Свобода

    вибух Індія держава Ісламська держава Кашмір поліція
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