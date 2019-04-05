Бойовики на Донбасі стріляли із ракетного комплексу, є поранений військовий
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Розсилка
За даними розвідки, 4 квітня вогнем у відповідь чотирьох окупантів було знищено, двох – поранено.
У четвер, 4 квітня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з витратою 33 боєприпаси калібрів 152, 122, 120 та 82 мм.
Також ворог обстрілював українських захисників із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції наших військ дев'ять разів:
- тричі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське;
- двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;
- з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски;
- зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища міського типу Талаківка;
- з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Павлопіль;
- з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів – біля села Новоселівка Друга.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв з артилерійських систем калібру 152 мм взводний опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новотошківське.
«Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил», - додали у прес-центрі.
За даними розвідки, 4 квітня вогнем у відповідь чотирьох окупантів було знищено, двох – поранено. Також вогнем у відповідь знищено одну одиницю військової техніки російсько-окупаційних військ.
Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у зведенні.