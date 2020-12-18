Бойовики на Донбасі стягують у заборонену зону «Гради»

Російські бойовики продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями

Бойовики грубо порушують домовленості та стягують заборонене озброєння у зону безпеки на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Відповідні порушення зафіксувала українська сторона Спільного центру з контролю та координації, яка стежить за виконанням мінських домовленостей.

«Представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 8 грудня ОБСЄ зафіксувала три реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» біля населеного пункту Тернове Донецької області.

11 грудня міні-БПЛА ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію «Дунай» поблизу населеного пункту Вербова Балка в Донецькій області. Ця станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів, радіус її дії – 160 км.

13 грудня патрулі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» біля селища Хрустальний в Луганській області.

«Все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення», – уточнили спостерігачі.

У зоні ризику опинилась Донецька фільтрувальна станція, яка розташована в безпосередній близькості до лінії розмежування та постачає воду до населених пунктів на підконтрольній Україні території, так і на території, контрольовані бойовиками.

17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».