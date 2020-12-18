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    Бойовики на Донбасі стягують у заборонену зону «Гради»

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    Бойовики перекинули до забороненої зони 24 установки &laquo;Град&raquo; - Бойовики на Донбасі стягують у заборонену зону «Гради»
    Бойовики перекинули до забороненої зони 24 установки «Град»
    Фото: 270862/Flickr

    Російські бойовики продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями

    Бойовики грубо порушують домовленості та стягують заборонене озброєння у зону безпеки на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ООС.  

    Відповідні порушення зафіксувала українська сторона Спільного центру з контролю та координації, яка стежить за виконанням мінських домовленостей.

    «Представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, 8 грудня ОБСЄ зафіксувала три реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» біля населеного пункту Тернове Донецької області.

    11 грудня міні-БПЛА ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію «Дунай» поблизу населеного пункту Вербова Балка в Донецькій області. Ця станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів, радіус її дії – 160 км.

    13 грудня патрулі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» біля селища Хрустальний в Луганській області. 

    «Все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення»,  – уточнили спостерігачі.

    У зоні ризику опинилась Донецька фільтрувальна станція, яка розташована в безпосередній близькості до лінії розмежування та постачає воду до населених пунктів на підконтрольній Україні території, так і на території, контрольовані бойовиками.

    17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогнюВід початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО Україна ОБСЕ
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