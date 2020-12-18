Доба на Донбасі: внаслідок обстрілів один військовий поранений

В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем

Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами впродовж всієї доби.

«Так, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120-ти та 82-х міліметровими мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

В передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж, вів і снайперський вогонь.

Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога.

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.