Бойовики на Донбасі вдалися до провокацій, стріляли в напрямку населених пунктів



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Мінометних обстрілів зазнали українські позиції в районі Зайцевого та Новолуганського

Збройні формування РФ та її найманці вдалися до провокацій і обстріляли населені пункти.

Про це повідомляє пресцентр Обєднаних сил з посиланням на дані Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК).

Зазначається, що збройні формування РФ осійської Федерації та її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим «Тиша».

Зокрема, знову вдалися до провокацій та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї у напрямку населених пунктів.

А саме, о 17.01 год. в районі населеного пункту Зайцеве Північне вони застосували міномети 82-го калібру (4 міни). З 17.20 год. до 18.00 год. в районі населеного пункту Новолуганське застосував міномети 82-го калібру (15 мін).

Раніше повідомлялося, що бойовики за день 9 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, обійшлося без втрат.