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    Події в Україні

    Окупанти гатили з забороненої зброї біля Водяного й Новолуганського, - штаб ООС

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    Окупанти гатили з забороненої зброї біля Водяного й Новолуганського, - штаб ООС

    Про втрати у лавах українських військових не повідомляється

    З початку нинішньої доби російські окупаційні війська вже 9 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, зокрема й із заборонених Мінськими угодами мінометів.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у вечірньому зведенні.

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    Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили 4 обстріли. Зокрема, позиції ОС поблизу Миколаївки обстрілювалися з напрямку Докучаєвська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції неподалік Водяного тричі потрапляли під ворожий вогонь: бойовики з напрямків Ужівки й Азова стріляли із «заборонених» мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Решта обстрілів зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ. Окупанти застосували по позиціях Об’єднаних сил поблизу Новолуганського «заборонені» міномети калібру 82 мм (вогонь вівся з напрямку Байрака).

    Двічі зазнали обстрілів позиції ОС неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Також двічі потрапили під вогонь українські військові в районі Зайцевого – їх обстрілювали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про втрати у лавах українських військових не повідомляється.

    Нагадаємо, 31 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню.

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