Бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповану територію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мандат передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ на всій території України

Представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі місії

Незаконні збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей не пускають представників СММ ОБСЄ на непідконтрольні уряду України території, зокрема і до ділянок розведення сил і засобів, заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

«Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ на всій території України. Всі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного і безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням», - йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил на сторінці штабу в «Фейсбуці».

Проте українська сторона СЦЦ зазначає, що збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей щодня відмовляють СММ у доступі на непідконтрольні уряду України території та ділянок розведення сил і засобів.

«За даними звіту СММ ОБСЄ від 13 грудня 2019 року, представники збройних формувань Російської Федерації двічі затримували патрулі Місії на блокпосту приблизно в 2,5 км на північ від ділянки розведення в районі н. п. Петровське дозволили патрулю Місії проїхати тільки після 20 хвилин очікування; на блокпосту захід н.п. Верхньошироковське тільки після приблизно години очікування», - йдеться в повідомленні.