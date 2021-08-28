Бойовики обстріляли Авдіївку: поранено дев'ятеро українських військових

В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію, що заборонено Мінськими домовленостями

Під час обстрілу Авдіївки 28 серпня були поранені дев'ять українських військовослужбовців. Про це у Телеграмі повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

«Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки та самого міста, поранені та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців. В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами», – йдеться у повідомленні.

На вимоги припинити вогонь противник не реагував.

Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ.

«Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про «... агресивні дії України» і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні», – зазначили у ТКГ.

По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлені до ОБСЄ.

«Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачуваний відповідь РФ у вигляді слова «ні», вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців», – прокоментували у ТКГ.

В Українській делегації також попередили громадян України, що на тлі і під час візиту Президента Володимира Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

«Українська делегація нагадує російським окупантам, що угода про припинення вогню від 22 липня 2020 року, передбачає (згідно з пунктом «е») дозвіл на відкриття вогню у відповідь», – наголосили у ТКГ.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 серпня, у зоні ООС зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.