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    Події в Україні

    Російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий

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    Станом на&nbsp;ранок 28&nbsp;серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - Російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий

    Станом на ранок 28 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню

    Фото з відкритих джерел

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    За минулу добу, 27 серпня, у зоні ООС зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоолександрівки противник обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    У районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Станом на 7 годину ранку 28 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ військові День Незалежності СЦКК
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    Російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий