Російські окупанти сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий
Станом на ранок 28 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь
За минулу добу, 27 серпня, у зоні ООС зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоолександрівки противник обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.
У районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку 28 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.