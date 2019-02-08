Бойовики обстріляли бійців Об'єднаних сил з гранатометів і кулеметів, без втрат



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Українські військові на Донбасі

ЗСУ подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

У четвер, 7 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:

двічі – з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне;

з гранатометів – в районі населеного пункту Пищевик.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;

двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм. – в районі населеного пункту Троїцьке.

«Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів», - додали у прес-центрі.

За даними розвідки, 7 лютого одного окупанта знищено та троє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

«Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у повідомленні.