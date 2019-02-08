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    Бойовики обстріляли бійців Об'єднаних сил з гранатометів і кулеметів, без втрат

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    Українські військові на Донбасі - Бойовики обстріляли бійців Об'єднаних сил з гранатометів і кулеметів, без втрат
    Українські військові на Донбасі

    ЗСУ подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів

    У четвер, 7 лютого, російські окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил у Facebook.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій українських захисників велися:

    • двічі – з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне;
    • з гранатометів – в районі населеного пункту Пищевик.

    У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

    • з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;
    • двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм. – в районі населеного пункту Троїцьке.

    «Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів», - додали у прес-центрі.

    За даними розвідки, 7 лютого одного окупанта знищено та троє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

    «Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у повідомленні.

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