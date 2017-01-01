Бойовики обстріляли КПВВ «Майорськ»

Під час обстрілу на КПВВ перебували мирні громадяни

У вівторок, 28 листопада, ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли КПВВ «Майорськ». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Учора ввечері, з 21:45 до 22:15, рашисти обстріляли КПВВ «Майорськ» зі стрілецької зброї», - написав він.



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КПВВ «Майорськ»

Під час обстрілу на КПВВ перебували мирні громадяни

У вівторок, 28 листопада, ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли КПВВ «Майорськ». Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Учора ввечері, з 21:45 до 22:15, рашисти обстріляли КПВВ «Майорськ» зі стрілецької зброї», - написав він.

На той час у пункті надання допомоги перебувало 11 цивільних, які залишилися на ночівлю на КПВВ, та 4 співробітники ДСНС.

«Під час обстрілу цивільні за наказом рятувальників спустилися в укриття і завдяки цьому ніхто не постраждав. А у надувному модулі ДСНС під час огляду виявили два отвори від влучання куль. Сьогодні зранку о 8:24 модуль відремонтували і відновили його роботу», - повідомив Жебрівський.

Як повідомлялося, за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Як відомо, Збройні сили України готуються до широкомасштабної агресії з боку Росії

Нагадаємо, за даними ООН, в результаті бойових дій на Донбасі загинули понад 10,2 тис. українців, серед них - 2335 військовослужбовців