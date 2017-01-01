ЗСУ готуються до широкомасштабної агресії з боку Росії
- Сьогодні, 20:12
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Росія зміцнює свої позиції за рахунок військ Білорусі
За підсумками російських військових навчань «Захід-2017» у Збройних сила України проведуть закриту конференцію, на якій детально проаналізують ці навчання та обговорять відповідні дії для підвищення українських спроможностей у протистоянні широкомасштабній агресії. Про це в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко.
За припущеннями ЗСУ, одним з імовірних завдань російських військових навчань «Захід-2017» було відпрацювання спільних дій угруповання Росії та Білорусі в західному стратегічному напрямку. «Вони відпрацьовували оперативні плани, перевіряли війська та розрахунки відповідно до них. Крім того, були створені відповідні матеріальні запаси, необхідні для розгортання потужного угруповання на території Білорусі», - сказав Муженко.
Начальник Генерального штабу ЗСУ звертає увагу на те, що хоча саме навчання охоплювало практично всю територію Російської Федерації — від Баренцового моря до Чорного й Азовського, «воно було проголошене як спільне для двох країн, але кількість військовослужбовців, техніки та матеріальних засобів показує, що це було тренування саме російських військ із залученням окремих білоруських сил».
Муженко додає, що на «Заході-2017» відпрацьовувалися питання не тільки оборони, про що попередньо заявляла російська сторона, а й наступального характеру. «Ми бачимо, що додатковою метою було, зокрема, проведення інформаційно-психологічної операції проти країн НАТО, керівництва Альянсу, насамперед США», — говорить військовий.
Нагадаємо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що вірогідність широкомасштабної російської операції залишається значною.
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