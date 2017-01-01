ЗСУ готуються до широкомасштабної агресії з боку Росії

Росія зміцнює свої позиції за рахунок військ Білорусі

За підсумками російських військових навчань «Захід-2017» у Збройних сила України проведуть закриту конференцію, на якій детально проаналізують ці навчання та обговорять відповідні дії для підвищення українських спроможностей у протистоянні широкомасштабній агресії. Про це в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» заявив



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Росія зміцнює свої позиції за рахунок військ Білорусі

За підсумками російських військових навчань «Захід-2017» у Збройних сила України проведуть закриту конференцію, на якій детально проаналізують ці навчання та обговорять відповідні дії для підвищення українських спроможностей у протистоянні широкомасштабній агресії. Про це в інтерв’ю журналу «Тиждень.ua» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко.

За припущеннями ЗСУ, одним з імовірних завдань російських військових навчань «Захід-2017» було відпрацювання спільних дій угруповання Росії та Білорусі в західному стратегічному напрямку. «Вони відпрацьовували оперативні плани, перевіряли війська та розрахунки відповідно до них. Крім того, були створені відповідні матеріальні запаси, необхідні для розгортання потужного угруповання на території Білорусі», - сказав Муженко.

Начальник Генерального штабу ЗСУ звертає увагу на те, що хоча саме навчання охоплювало практично всю територію Російської Федерації — від Баренцового моря до Чорного й Азовського, «воно було проголошене як спільне для двох країн, але кількість військово­службовців, техніки та матеріальних засобів показує, що це було тренування саме російських військ із залученням окремих білоруських сил».

Муженко додає, що на «Заході-2017» відпрацьовувалися питання не тільки оборони, про що попередньо заявляла російська сторона, а й наступального характеру. «Ми бачимо, що додатковою метою було, зокрема, проведення інформаційно-психологічної операції проти країн НАТО, керівництва Альянсу, насамперед США», — говорить військовий.

Нагадаємо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що вірогідність широкомасштабної російської операції залишається значною.

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