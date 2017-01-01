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    Бойовики обстріляли Врубівку із важкої артилерії

    Силам АТО довелося відкрити вогонь у відповідь для захисту цивільного населення
     У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі бойовики обстріляли населений пункт Врубівку (Луганська область) із забороненої мінськими домовленостями ствольної артилерії. Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook. У штабі додали, що зазначений обстріл становив небезпеку для цивільних жителів.
    • Сьогодні, 00:47
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    <span>Бойовики накрили вогнем із важкої артилерії Врубівку</span>
    Бойовики накрили вогнем із важкої артилерії Врубівку

    Силам АТО довелося відкрити вогонь у відповідь для захисту цивільного населення

     У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі бойовики обстріляли населений пункт Врубівку (Луганська область) із забороненої мінськими домовленостями ствольної артилерії.

    Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

    У штабі додали, що зазначений обстріл становив небезпеку для цивільних жителів.

    «Російсько-окупаційні війська підступно обстріляли зі ствольної артилерії калібру 152 мм, забороненої Мінськими домовленостями, населений пункт Врубівку, наражаючи на небезпеку цивільних жителів», - йдеться у повідомленні.

    У штабі повідомили, що силам АТО довелося відкрити вогонь у відповідь.

    «Сили АТО були вимушені припинити зухвалу провокацію противника, відкривши вогонь у відповідь з метою подавлення вогневих засобів ворога, чим убезпечили цивільне населення та військовослужбовців від загроз цинічних обстрілів», - зазначили в прес-центрі.

    АТО обстріл Facebook
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