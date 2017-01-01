Бойовики обстріляли Врубівку із важкої артилерії

Силам АТО довелося відкрити вогонь у відповідь для захисту цивільного населення

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі бойовики обстріляли населений пункт Врубівку (Луганська область) із забороненої мінськими домовленостями ствольної артилерії. Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook. У штабі додали, що зазначений обстріл становив небезпеку для цивільних жителів.