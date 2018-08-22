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    Бойовики обстріляли Зайцеве, зруйновані дві будівлі

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    Бойовики обстріляли Зайцеве, зруйновані дві будівлі
    Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

    Внаслідок прямого влучання чотирьох мін калібру 82 мм повністю зруйновано літню кухню та господарчу будівлю з погребом

    На Донбасі зафіксовано руйнування через обстріл із важкого озброєння російськими окупантами житлового будинку в Зайцевому.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    21 серпня збройними формуваннями РФ здійснено обстріл населеного пункту Зайцеве із застосуванням міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета СПГ-9. Близько 19:20 мешканці Зайцевого повідомили про влучання боєприпасів, пошкодження та загорання будівель житлового сектору», - заявили в штабі ООС.

    Зазначається, що представники української сторони СЦКК прибули на місце обстрілу та зафіксували, що внаслідок прямого влучання чотирьох мін калібру 82 мм повністю зруйновано літню кухню та господарчу будівлю з погребом на вул. Попова, 46. Також внаслідок влучання пострілів СПГ спричинено вигорання залишків зазначених будівель.

    «Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено. Постраждалих серед цивільного населення немає», - додали у штабі.

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    Бойовики обстріляли Зайцеве, зруйновані дві будівлі
    Бойовики обстріляли Зайцеве, зруйновані дві будівлі
    Бойовики обстріляли Зайцеве, зруйновані дві будівлі
    Бойовики обстріляли Зайцеве, зруйновані дві будівлі
    Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

    Повідомляється, що - вже сьомий випадок обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на Донбасі за останню декаду.

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