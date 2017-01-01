Бойовики ОРДО написали фейковий лист Хугу, в якому «поскаржилися» на українських військових

Лист було надіслано нібито від жителів Гладосове

Бойовики ОРДО сфабрикували фейковий лист від жителів Гладосове до першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні Олександра Хуга, в якому «поскаржилися» на дії Збройних сил України. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО в



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Лист було надіслано нібито від жителів Гладосове

Бойовики ОРДО сфабрикували фейковий лист від жителів Гладосове до першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні Олександра Хуга, в якому «поскаржилися» на дії Збройних сил України. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

«ЗМІ ОРДО оприлюднили інформацію, нібито мешканці населеного пункту Гладосове звернулися з відкритим листом до першого заступника Голови СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга. У своєму зверненні «мешканці селища» призвали представника ОБСЄ зафіксувати «факт» незаконного захоплення території і дій українських військовослужбовців, які нібито заарештували і вивезли у невідомому напрямку частину мирного населення», - йдеться у повідомленні.

Як показали результаті опитування, зазначені в листі відправники ніколи не проживали в цьому селі, а підписи були зроблені «однією рукою».

«Дії керівництва ОРДО з фабрикації таких «фейкових» інформаційних повідомлень демонструють свідоме невиконання мінських домовленостей, спроби перекласти відповідальність за загострення ситуації на ЗС України і свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту», - підсумували в СЦКК.