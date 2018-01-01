Бойовики продовжують обстріли сил АТО: двох українських бійців поранено

Поранених бійців АТО доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати Мінські домовленості. Позиції Збройних сил України вкотре піддалися обстрілам з боку загарбників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького. На Приазов’ї ворог вів