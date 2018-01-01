  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики продовжують обстріли сил АТО: двох українських бійців поранено

    Поранених бійців АТО доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу
    Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати Мінські домовленості. Позиції Збройних сил України вкотре піддалися обстрілам з боку загарбників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького. На Приазов’ї ворог вів
    • Сьогодні, 06:25
    • Розсилка
    Бойовик&nbsp;на Донбасі
    Бойовик на Донбасі

    Поранених бійців АТО доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу

    Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати Мінські домовленості. Позиції Збройних сил України вкотре піддалися обстрілам з боку загарбників.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького. На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного», - зазначили у штабі.

    Загалом, минулої доби російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню.

    Під час виконання бойових завдань отримали поранення двоє військовослужбовців сил АТО.

    «Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу», - резюмували у штабі АТО.

    Як повідомляв «Главком», у четвер захопленого в полон російського військового Агеєва засудили в Україні до 10 років ув'язнення

    Читайте також: Матері зниклих на Донбасі українських солдат: «Ми більше не можемо мовчати»

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ