Бойовики продовжують обстріли сил АТО: двох українських бійців поранено
- Сьогодні, 06:25
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Поранених бійців АТО доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати Мінські домовленості. Позиції Збройних сил України вкотре піддалися обстрілам з боку загарбників.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Новотроїцького. На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного», - зазначили у штабі.
Загалом, минулої доби російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню.
Під час виконання бойових завдань отримали поранення двоє військовослужбовців сил АТО.
«Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу», - резюмували у штабі АТО.
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