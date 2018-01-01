Російського військового Агеєва засудили в Україні до 10 років ув'язнення

Адвокат росіянина має намір оскаржити рішення суду

Новоайдарський районний суд Луганської області 25 січня визнав винним у тероризмі і засудив Агеєва до 10 років позбавлення волі громадянина Росії Віктора Агеєва. Про це повідомив адвоката Агеєва Віктор Чевгуз. «Росіянин Віктор Агєєв Новоайдарським районним судом Луганської області засуджений до 10 років позбавлення волі», -



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Росіянин Віктор Агеєв

Адвокат росіянина має намір оскаржити рішення суду

Новоайдарський районний суд Луганської області 25 січня визнав винним у тероризмі і засудив Агеєва до 10 років позбавлення волі громадянина Росії Віктора Агеєва.

Про це повідомив адвоката Агеєва Віктор Чевгуз.

«Росіянин Віктор Агєєв Новоайдарським районним судом Луганської області засуджений до 10 років позбавлення волі», - сказав адвокат.

За його словами, 24 січня у справі Агеєва закінчилося судове слідство і відбулися судові дебати.

Агеєва звинуватили у бойових діях на боці «ЛНР», а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Прокурор просив засудити Агєєва до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Адвокат вважає, що покарання у вигляді 10 років позбавлення волі «є надмірно суворим» і анонсував апеляцію на рішення суду.

Раніше затриманий на Донбасі російський військовий Віктор Агеєв в інтерв'ю підтвердив, що «працював в Україні» за контрактом, який підписав у березні 2017 року у своїй частині, розташованій у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ.

Згодом мати російського єфрейтора Віктора Агеєва, якого затримали на українському Донбасі, звернулася до президента України з проханням допомогти у звільненні сина.

Світлана Агеєва раніше заявляла, що є великою прихильницею кремлівських пропагандистів Соловйова і Кисельова, і взагалі не розуміє, звідки в українців «така ненависть» до росіян.

Після відеозвернення Світлани Агеєвої перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила: Порадьте цій жінці звернутися до Путіна з вимогою помилувати українців

Джерело: Громадське