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    Бойовики сім разів порушили перемир'я, більшість провокацій - на Луганському напрямку

    Луганський напрямок залишається епіцентром збройних протистоянь в зоні АТО
    Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 30 листопада 2017 року. «Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із
    • Вчора, 19:47
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    Луганський напрямок залишається епіцентром збройних протистоянь в зоні АТО

    Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 30 листопада 2017 року.

    «Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї біля оборонних укріплень Троїцького і Луганського», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, бойовики застосовували піхотне озброєння неподалік Жовтого, а у районі Лозового обстрілювали наші опорні пункти з озброєння БМП. Зі стрілецької зброї російські найманці обстрілювали оборонців Станиці Луганської і Зайцевого.

    «На Донецькому напрямку зафіксовано єдина провокація зі стрілецької зброї поблизу Красногорівки», - зазначають у прес-центрі.

    Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 7 разів порушили перемир'я. У разі потреби українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога.

     

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