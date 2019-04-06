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    Бойовики сьогодні вже п’ять разів обстрілювали позиції українських військових

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    Бойовики сьогодні вже п’ять разів обстрілювали позиції українських військових

    Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 5 прицільних обстрілів

    Від початку доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Про це під час щоденного брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 5 прицільних обстрілів», - повідомив він.

    Так, з напрямку окупованого селища Гольмівське ворог о 1:20 розпочав мінометний обстріл оборонців Зайцевого, випустивши 20 мін калібру 120 мм.

    Крім цього, близько 7:00 окупанти в районі Павлопіля випустили 7 мін 120-го калібру у бік позицій українських військових. Також він зазначив, що з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупаційні війська вели збройні провокації в районі Широкиного, Старогнатівки та Опитного.

    Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед захисників України немає.

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