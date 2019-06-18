Бойовики сьогодні вже тричі порушили тишу, втрат немає графіка



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Бойовики застосовували зброю заборонених калібрів

Від початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режим перемир’я. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

«Станом на 12.00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь тричі, у двох випадках застосувавши вогонь мінометів 82-го калібру», - сказав Мотузяник.

Так, о 4:15 ранку, зі сторони села Спартак в бік оборонних позицій українських військ біля Авдіївки противник випустив п’ятнадцять мін. Ще два боєприпаси згаданого калібру впали неподалік опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу Троїцького.





Окрім того, о пів на першу ночі бойовики обстріляли з гранатометів АГС оборонні укріплення українських військ в районі населеного пункту Луганське.



Також, зазначається, що втрат з початку поточної доби серед українських військових сил немає.