Бойовики випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі сотню снарядів і мін



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Українські підрозділи дали гідну відповідь ворогу

Втрат серед українських захисників немає

Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із артилерійських систем та мінометів.

Загалом озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 та 120 мм.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил станом на 18:00.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти здійснили три обстріли позицій наших військ:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населених пунктів Лебединське та Водяне;

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»ворог двічі обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм у районі селищ Новолуганське та Золоте-3.

Втрат серед українських захисників немає.

«Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли село Чермалик, а також ремонтні бригади та мобільні групи СЦКК.