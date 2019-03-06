Окупанти обстріляли село Чермалик, а також ремонтні бригади та мобільні групи СЦКК



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Внаслідок влучання черги з кулемета калібру 7,62 мм по будинку по вул. Нікітіна, 25 пошкоджено стіну будинку, на якій утворилось кілька пробоїн від куль

Під час здійснення аварійно-відновлювальних робіт на підстанції та високовольтній лінії електропередач 5 березня у місті Мар’їнка, по вулицях Жовтневій та Карпова, з напрямку селища Трудівське Петровського району Донецька двічі ‒ близько 10:00 та 12:00 зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета ГП-25 була обстріляна ремонтна бригада АТ «Донецькі електромережі», а також піротехнічна група Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники української сторони СЦКК, які здійснювали забезпечення проведення заходу. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

Роботи були призупинені на дві години, але пориви на лінії ЛЕП все ж таки було усунуто.

Крім того, при виконанні аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації пориву водогону між населеним пунктом Березове та насосною станцією поблизу Оленівки Волноваського району, близько 10:30 зі стрілецької зброї була обстріляна ремонтна бригада КП «Вода Донбасу», а також піротехнічна група ДСНС та представники української сторони СЦКК, які здійснювали забезпечення проведення заходу. Роботи довелося призупинити, бригада була вимушена евакуюватись.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Також українська сторона СЦКК повідомляє, що 4 березня о 10.00 збоку збройних формувань Російської Федерації з напрямку населеного пункту Набережне здійснено обстріл населеного пункту села Чермалик із застосуванням кулемета калібру 7,62 мм. Внаслідок влучання черги з кулемета по житловому будинку по вул. Нікітіна, 25 пошкоджено стіну будинку, на якій утворилось кілька пробоїн від куль. Власник будинку не постраждав.

На днях ГУР зафіксувало прибуття на Донбас курсантів і викладачів військової артилерійської академії Санкт-Петербурга та інструкторів, які здійснюють підготовку військових ЗС РФ у Росії.

Як повідомлялось, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

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